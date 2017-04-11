Налоговый маневр Минэкономразвития РФ позволит повысить зарплаты

Минэкономразвития в целях исполнения указа президента РФ предлагает снизить страховые взносы с 30 до 22% и повысить НДС с 18 до 22%. При этом в министерстве полагают, что 8% страховых взносов могут пойти на зарплаты бюджетников - учителей и врачей. Об этом сообщает газета «Известия». Эта сумма составляет 230 млрд рублей за год.

При этом специалисты отмечают, что этих средств все равно не хватит для погашения задолженности по зарплатам в регионах. В настоящее время долг по зарплате бюджетникам составляет около 2-х трлн рублей.

Такой налоговый маневр, названный в ведомстве «22/22», вызвал споры в правительстве. Там считают, что введение нового законопроекта может вызвать нехватку средств в государственном пенсионном фонде.