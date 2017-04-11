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Средняя зарплата работников бюджетной сферы Свердловской области выросла в 1,5 раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Средняя зарплата работников бюджетной сферы Свердловской области выросла в 1,5 раза

11 апреля 2017, 13:20Экономика
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