Средняя зарплата работников бюджетной сферы Свердловской области выросла в 1,5 раза
11 апреля 2017, 13:20Экономика
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Губернатор Свердловской области отчитался перед парламентом о работе правительства в 2012-2016 годах.
Сюжеты: Екатеринбург
Евгений Куйвашев выступил перед Заксобранием с отчетом о деятельности регионального правительства. В своем отчете губернатор отметил рост заработной платы бюджетников. За последние пять лет воспитатели детских садов стали получать вдвое больше, зарплата врачей и учителей выросла в два раза, а работников культуры – в 2,6 раза, сообщает «Областная газета».
При этом, как отметил губернатор, улучшилась демографическая ситуация на Среднем Урале: до 70 лет увеличилась продолжительность жизни, произошел рост рождаемости, до 4,33 млн человек выросла численность населения.
В ближайшие пять лет, по словам Евгения Куйвашева, основным приоритетом продвижения региона должен стать технологический прогресс.
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