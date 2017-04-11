Средняя зарплата работников бюджетной сферы Свердловской области выросла в 1,5 раза

Евгений Куйвашев выступил перед Заксобранием с отчетом о деятельности регионального правительства. В своем отчете губернатор отметил рост заработной платы бюджетников. За последние пять лет воспитатели детских садов стали получать вдвое больше, зарплата врачей и учителей выросла в два раза, а работников культуры – в 2,6 раза, сообщает «Областная газета».