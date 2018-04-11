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Зарплаты, соцсфера и строительство: на что ушли 11 млрд в Нижнем Тагиле в 2017 году?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зарплаты, соцсфера и строительство: на что ушли 11 млрд в Нижнем Тагиле в 2017 году?

11 апреля, 23:20ЭкономикаИрина Анисимова
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