763 единицы «серой» техники изъяты из магазина в Екатеринбурге

763 единицы техники, в частности, телефоны, фотоаппараты и пылесосы, имеющие маркировки брендов Nikon, Canon, Samsung, Olympus, Xiaomi, Apple, Meizu, Honor, Рhilips были изъяты сотрудниками таможни и полиции в одном из магазинов столицы Урала. На упаковках товаров не было знака ЕАЭС, а также отсутствовала информация на русском языке. Предприниматель не смог предоставить документацию, подтверждающую легальность ввоза товара на территорию России.