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763 единицы «серой» техники изъяты из магазина в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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763 единицы «серой» техники изъяты из магазина в Екатеринбурге

Сегодня, 15:11ЭкономикаФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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