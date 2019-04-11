763 единицы «серой» техники изъяты из магазина в Екатеринбурге
Сегодня, 15:11ЭкономикаФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В Екатеринбурге в одном из магазинов международной торговой сети изъяты 763 единицы «серой» техники, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
763 единицы техники, в частности, телефоны, фотоаппараты и пылесосы, имеющие маркировки брендов Nikon, Canon, Samsung, Olympus, Xiaomi, Apple, Meizu, Honor, Рhilips были изъяты сотрудниками таможни и полиции в одном из магазинов столицы Урала. На упаковках товаров не было знака ЕАЭС, а также отсутствовала информация на русском языке. Предприниматель не смог предоставить документацию, подтверждающую легальность ввоза товара на территорию России.
Вся техника направлена на экспертизу для установления стоимости. Коммерсанту дана неделя, чтобы предоставить документацию на изъятый товар.
Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 171.1, 180, 194 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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