Для выезда за границу свердловчанам нужно заплатить 32 миллиарда рублей

В частности, более 1,5 миллиарда рублей от данной сумы составляют долги по алиментам, 82 миллиона - задолженности за услуги ЖКХ, 68 миллионов рублей свердловчане задолжали по штрафам ГИБДД, в том числе и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

98 миллионов рублей жители региона задолжали по налогам и сборам. Помимо этого, 18 тысяч свердловчан не смогут покинуть пределы России из-за долгов по кредитам, общая сумма которых составила восемь миллиардов рублей.