Для выезда за границу свердловчанам нужно заплатить 32 миллиарда рублей
Сегодня, 12:55ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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С начала текущего года свердловскими приставами вынесено 56 тысяч постановлений о временном ограничении выезда за границу, общий долг по которым составил 32 миллиарда рублей, сообщает УФССП по региону.
В частности, более 1,5 миллиарда рублей от данной сумы составляют долги по алиментам, 82 миллиона - задолженности за услуги ЖКХ, 68 миллионов рублей свердловчане задолжали по штрафам ГИБДД, в том числе и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
98 миллионов рублей жители региона задолжали по налогам и сборам. Помимо этого, 18 тысяч свердловчан не смогут покинуть пределы России из-за долгов по кредитам, общая сумма которых составила восемь миллиардов рублей.
В преддверии майских праздников, а также отпусков судебные приставы рекомендуют жителям Свердловской области перед выездом за границу проверить наличие долгов через «Банк данных исполнительных производств».
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