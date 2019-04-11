Средняя зарплата жителей Свердловской области составила 38 тысяч рублей

Наиболее высокую зарплату получают работники финансовой и страховой сфер - 70 тысяч рублей в месяц в среднем. На втором месте по уровню зарплат находятся научные работники - 54 тысячи рублей в месяц. На третьем месте - работники области информации и связи, они в феврале получали среднюю зарплату в размере 52 тысяч рублей.

Наибольший рост показали зарплаты финансистов и страховых работников, по сравнению с февралем 2018 года, их зарплаты выросли на 20%.