Средняя зарплата жителей Свердловской области составила 38 тысяч рублей
Сегодня, 08:56ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В феврале средняя зарплата жителей Свердловской области составила 38 тысяч рублей, что на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Наиболее высокую зарплату получают работники финансовой и страховой сфер - 70 тысяч рублей в месяц в среднем. На втором месте по уровню зарплат находятся научные работники - 54 тысячи рублей в месяц. На третьем месте - работники области информации и связи, они в феврале получали среднюю зарплату в размере 52 тысяч рублей.
Наибольший рост показали зарплаты финансистов и страховых работников, по сравнению с февралем 2018 года, их зарплаты выросли на 20%.
Меньше всего в Свердловской области зарабатывают сотрудники общепита, их средняя зарплата составляет 20 тысяч рублей в месяц, а также работники сферы лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, они в феврале в среднем получили 25 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей