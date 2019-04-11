В Екатеринбурге землю под храм сдали в аренду за 3,5 миллиона рублей
В Екатеринбурге состоялся аукцион, на котором определился арендатор земли под строительство храма святой Екатерины. Стоимость аренды - 3,5 миллиона рублей, пишет портал Е1.
Аукцион состоялся 11 апреля, стартовая стоимость земли - 3,4 миллиона рублей. Участникам аукциона разрешалось делать ставку в размере 102 тысяч рублей. Однако торговались участники аукциона не более 15 минут, земля будет сдана в аренду за 3,5 миллиона рублей, задаток составит 2,7 миллиона рублей. Имя победителя торгов не разглашается, однако ранее сообщалось, что основным претендентом на землю является Фонд Святой Екатерины.
Землю можно использовать только под строительство объектов религиозного назначения. В аукционной документации сказано, что на участке должен быть возведен объект капитального строительства, предназначенный для проведения религиозных обрядов.
Напомним, что строительство храма святой Екатерины и благоустройство прилегающей территории обойдется в 3,5 миллиарда рублей.