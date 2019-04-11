Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге землю под храм сдали в аренду за 3,5 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46625093925 cb75f57a80 k

В Екатеринбурге землю под храм сдали в аренду за 3,5 миллиона рублей

Сегодня, 11:16ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки