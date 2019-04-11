В Екатеринбурге землю под храм сдали в аренду за 3,5 миллиона рублей

Аукцион состоялся 11 апреля, стартовая стоимость земли - 3,4 миллиона рублей. Участникам аукциона разрешалось делать ставку в размере 102 тысяч рублей. Однако торговались участники аукциона не более 15 минут, земля будет сдана в аренду за 3,5 миллиона рублей, задаток составит 2,7 миллиона рублей. Имя победителя торгов не разглашается, однако ранее сообщалось, что основным претендентом на землю является Фонд Святой Екатерины.