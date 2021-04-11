Работу СМИ в период пандемии обсудили на всероссийском форуме журналистов в Москве

Весь прошлый год мы очень много писали о состоянии экономики региона и о тех мерах, которые предлагает правительство как России, так и какие пакеты разрабатываются у нас на уровне региона. Иногда кажется, что пишешь для самого себя, что это никто не читает. На самом деле нет. Оказывается, что их оценивают профессионалы — грамотность, раскрытость темы. Ну, я рада что это находит отклик у наших читателей, прокомментировала победительница.