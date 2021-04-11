Работу СМИ в период пандемии обсудили на всероссийском форуме журналистов в Москве

8 апреля завершился форум деловых СМИ, где были подведены итоги Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».
Одной из тем встречи стала работа редакций и журналистов в период пандемии, а также необходимость дополнительных мер поддержки СМИ, так как многие редакции не пережили минувший год. Многие из них либо вовсе прекратили свое существование, либо значительно сократили штаты.
По данным исследования Союза Журналистов России, наибольший ущерб пандемия нанесла печатным СМИ.
40% редакций были вынуждены сократить десятую часть своих сотрудников. 44 региональных издания прекратили работу, — такие цифры прозвучали в рамках одной из дискуссий на минувшем форуме, передает РБК.
Как отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, уже несколько лет существует комитет по медиакоммуникациям, объединяющий предпринимателей, работающих в медиа. Он создан, чтобы собирать мнения СМИ со всей территории страны и разрабатывать необходимые для выживания редакций меры государственной поддержки.
В заключение всероссийской встречи журналистов были объявлены победители конкурса торгово-промышленной палаты, по итогам которого наградили лучших журналистов в сфере экономики в семи номинациях.
Победителем в лучшей индивидуальной публикации стала главный редактор сетевого издания «Восток-Медиа» из Приморского края Ольга Киктенко.
Весь прошлый год мы очень много писали о состоянии экономики региона и о тех мерах, которые предлагает правительство как России, так и какие пакеты разрабатываются у нас на уровне региона. Иногда кажется, что пишешь для самого себя, что это никто не читает. На самом деле нет. Оказывается, что их оценивают профессионалы — грамотность, раскрытость темы. Ну, я рада что это находит отклик у наших читателей, прокомментировала победительница.
Также специальный приз был учрежден от представителей агропромышленного-комплекса — за освещение работы этой сферы.
Всем лучшим авторам — победителям всероссийского журналистского конкурса были вручены ценные призы и дипломы Торгово-Промышленной палаты и Союза журналистов России.