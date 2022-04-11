На 20% подорожало молоко за год в Свердловской области

На 20% подорожало молоко за год в Свердловской области
На 20% подорожало молоко за год в Свердловской области
Сегодня, 15:25ЭкономикаФото: pixabay.com
С 51,64 рубля до 62,05 рубля за литр увеличилась цена молока с марта 2021 по март 2022 года в Свердловской области.

По сравнению с февралем 2022 года средняя цена продукта за месяц выросла более чем на 4%, с 59,44 до 62,05 рубля.

Самое дорогое молоко в марте, по данным Свердловскстата, было в Серове — 66,31 рубля, далее следует Первоуральск — 63,18 рубля. В Нижнем Тагиле литр продукта в среднем обходился покупателям в 62,75 рубля, в столице Урала — в 61,64 рубля. Самая низкая цена среди крупных городов Свердловской области зафиксирована в Каменске — Уральском — 58,57 рубля.

Напомним, за 10 лет цена основных продуктов из потребительской корзины в Нижнем Тагиле выросла в среднем в 2,5 раза. Продуктовая корзина подорожала на 158%, а средняя зарплата тагильчан выросла лишь на 59%.

Сюжеты:
ЦеныЭксклюзив
Материалы по теме:
Свердловская областьстатистикаценымолоко
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы