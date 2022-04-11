На 20% подорожало молоко за год в Свердловской области

С 51,64 рубля до 62,05 рубля за литр увеличилась цена молока с марта 2021 по март 2022 года в Свердловской области.

По сравнению с февралем 2022 года средняя цена продукта за месяц выросла более чем на 4%, с 59,44 до 62,05 рубля. Самое дорогое молоко в марте, по данным Свердловскстата, было в Серове — 66,31 рубля, далее следует Первоуральск — 63,18 рубля. В Нижнем Тагиле литр продукта в среднем обходился покупателям в 62,75 рубля, в столице Урала — в 61,64 рубля. Самая низкая цена среди крупных городов Свердловской области зафиксирована в Каменске — Уральском — 58,57 рубля. Напомним, за 10 лет цена основных продуктов из потребительской корзины в Нижнем Тагиле выросла в среднем в 2,5 раза. Продуктовая корзина подорожала на 158%, а средняя зарплата тагильчан выросла лишь на 59%. За 10 лет в Нижнем Тагиле стало в 2,5 раза дороже есть

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