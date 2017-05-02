5,2% молочной продукции в Свердловской области не соответствует стандартам качества
11 мая 2017, 10:35Экономика
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Роспотребнадзор Свердловской области за первый квартал этого года забраковал 5,2% от общей массы молочной продукции.
Стоит заметить, что это довольно большой показатель. Основная причина забраковки – несоответствие требованиям стандартов качества и техническим регламентам, пишет «Коммерсант».
Выявленная некачественная продукция была изъята из оборота.
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