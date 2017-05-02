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5,2% молочной продукции в Свердловской области не соответствует стандартам качества
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5,2% молочной продукции в Свердловской области не соответствует стандартам качества

11 мая 2017, 10:35Экономика
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