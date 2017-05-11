Полпред президента РФ Игорь Холманских приехал в Нижний Тагил с рабочим визитом на УВЗ

Полпред побывал в цехах завода и посетил строящуюся поликлинику. Напомним, учреждение начнет принимать граждан уже в 2018 году .

Также было отмечено, что информация в СМИ о возможных сокращениях сотрудников – всего лишь слухи. У предприятия сейчас имеется очень большой заказ по гражданской и оборонной продукции. Оснований производить сокращения нет.