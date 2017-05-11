Ставки в букмекерской конторе как источник доходов: возможно ли это

О том, что букмекерская контора щедро вознаграждает любителей ставок на спорт, знают все. Многие с удовольствием согласились бы на выигрыш в 50-60% случаев, но даже это является несбыточной мечтой. По крайней мере, для большинства беттеров. И все же, заработком на ставках онлайн грезят многие, слишком уж увлекательна идея.

Мысль совместить любимое увлечение с работой наверняка приходила в голову каждому, кто увлекается беттингом. Зачастую ставки на спорт оказываются неудачными именно потому, что не было времени для изучения матча, считают специалисты интернет сайта betting-ru.com. Возникает соблазн забросить надоевшую работу и посвятить себя целиком тому занятию, которое нравится больше всего. Тем более что беттинг позволяет выигрывать деньги, и выигрыши в букмекерских конторах могут быть довольно крупными и частыми.

К сожалению, между выигрышем и получением стабильного дохода есть разница, и она значительна. В то время как ставки на спорт лишь периодически оказываются удачными, для стабильного дохода в букмекерской конторе нужны более надежные источники. Конечно, можно постараться выигрывать чаще, уделяя больше времени анализу и прогнозированию, но результат в любом случае будет в значительной степени зависеть от удачи.

Не стоит забывать и о том, что букмекерская маржа закладывается во все коэффициенты. Игрокам изначально приходится использовать не самые выгодные коэффициенты, но таковы условия беттинга. Букмекерам нужна прибыль, и они ее получают, изменяя кэфы для ставок онлайн.

Хотя букмекерская маржа обычно не превышает 5-6%, недооценивать ее влияние на результат не нужно. В конечном итоге, это те деньги, которые недополучает беттер в виде выигрышей и без которых очень сложно выйти на положительный результат. Следовательно, нужно искать такие события и коэффициенты, в которых даже с учетом букмекерской маржи игрок может получить доход. Это довольно сложное занятие, ведь придется самому высчитывать вероятности и проверять предлагаемые кэфы. Но это один из немногих вариантов, действительно способных помочь беттеру обыгрывать букмекера и зарабатывать на ставках.