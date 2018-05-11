Директор компании из Екатеринбурга обманул владельца онлайн-игры на 4 млн рублей
11 мая, 06:35Экономика
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Директора одной из компаний Екатеринбурга обвиняют в мошеннических действиях в отношении владельца онлайн-игры, из-за которых последнему был причинён материальный ущерб на сумму 4 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Обвиняемый мужчина занимал наёмную должность генерального директора компании, которая занималась разработкой онлайн-игры. В период с 2010 по 2012 годы он, по версии следствия, зарегистрировал на своё имя другую компанию и создал программный продукт, во многом похожий на разрабатываемую игру.
Чуть позже он организовал переадресацию пользователей со страницы проекта разработчика онлайн-игры на страницу своей новой компании, указав, что проект изменил название. В результате за двухлетний период обвиняемый нанёс материальный ущерб в размере 4 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 165 УК РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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