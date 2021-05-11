Социальные пособия без заявления смогут получить жители Свердловской области

Социальные пособия без заявления смогут получить жители Свердловской области
Социальные пособия без заявления смогут получить жители Свердловской области
Сегодня, 14:59ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Социальные пособия смогут начисляться в Свердловской области без заявление. Это стало возможным после изменениям в законе «О государственной социальной помощи».

Согласно изменениям в ФЗ № 134, регионы РФ получат доступ к ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения). Власти смогут самостоятельно выявлять лиц, нуждающихся в социально поддержке и назначать эти меры без заявления.

Оповещение о назначении соцподдержки будет приходить на портал Госуслуг.

Изменения вступили в силу с 11 мая 2021 года.

Напомним, 4 мая стало известно, как президент России Владимир Путин поручил реализовать социальные инициативы «Единой России». Речь идёт о выплатах малоимущим беременным женщинам, одиноким матерям и другим социальных пособиях.

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