Социальные пособия без заявления смогут получить жители Свердловской области

Согласно изменениям в ФЗ № 134, регионы РФ получат доступ к ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения). Власти смогут самостоятельно выявлять лиц, нуждающихся в социально поддержке и назначать эти меры без заявления.
Оповещение о назначении соцподдержки будет приходить на портал Госуслуг.
Изменения вступили в силу с 11 мая 2021 года.
Напомним, 4 мая стало известно, как президент России Владимир Путин поручил реализовать социальные инициативы «Единой России». Речь идёт о выплатах малоимущим беременным женщинам, одиноким матерям и другим социальных пособиях.