Социальные пособия без заявления смогут получить жители Свердловской области

Социальные пособия смогут начисляться в Свердловской области без заявление. Это стало возможным после изменениям в законе «О государственной социальной помощи».

Согласно изменениям в ФЗ № 134, регионы РФ получат доступ к ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения). Власти смогут самостоятельно выявлять лиц, нуждающихся в социально поддержке и назначать эти меры без заявления. Оповещение о назначении соцподдержки будет приходить на портал Госуслуг. Изменения вступили в силу с 11 мая 2021 года. Напомним, 4 мая стало известно, как президент России Владимир Путин поручил реализовать социальные инициативы «Единой России». Речь идёт о выплатах малоимущим беременным женщинам, одиноким матерям и другим социальных пособиях. Путин поручил реализовать социальные инициативы «Единой России»

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