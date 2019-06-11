Борьба за «Экспо-2025» обошлась Екатеринбургу в 841 миллион рублей
Российская делегация потратила 841 миллион рублей на агитацию и представление заявки Екатеринбурга на право принимать «Экспо-2025», пишет портал Е1.
Соответствующий финансовый отчет был представлен руководителем местного отделения «Трансперенси Интернешнл Россия» Екатериной Петровой и подготовлен главой заявочного комитета Александрой Черновой.
Согласно документу, делегация во главе с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым объехала 113 стран во время агитационной кампании и потратила на это 180 миллионов рублей.
На мероприятия Генассамблеи ушло 39 миллионов рублей, еще 231 миллион рублей ушел на презентации, 64 миллиона рублей потратили на иностранных консультантов, 151 миллион рублей — зарплаты сотрудников, услуги СМИ обошлись в 88 миллионов рублей.
Напомним, что получить право принимать «Экспо-2025» Екатеринбургу не удалось. По итогам голосования победила Осака.