Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Борьба за «Экспо-2025» обошлась Екатеринбургу в 841 миллион рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
40199328063 1b874c8c3b k

Борьба за «Экспо-2025» обошлась Екатеринбургу в 841 миллион рублей

Сегодня, 12:47ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»