В Екатеринбурге городские депутаты отказались принимать поправки в бюджет на 2019 год

Депутаты ЕГД высказали претензии касательно расходов на создание медиахолдинга и музея тыла, которые в общей суммы составляют 160 млн рублей. Представителям мэрии поставили в упрёк то, что они так и не смогли объяснить то, куда будут конкретно потрачены данные средства. Вслед за этой жалобой начали озвучиваться и другие. В результате во время голосования за внесение поправок в проект бюджета 6 депутатов высказались «ЗА», 19 «ПРОТИВ» и 6 воздержались.

Екатеринбург — уникальный город, у нас всегда были яркие составы дум, разные мнения. Я считаю, что это хорошо, когда представительный орган демонстрирует большой спектр мнений, рассматривает все вопросы под разными углами зрения. Сегодня депутаты высказали ряд пожеланий по выстраиванию более активного сотрудничества Екатеринбургской городской думы и администрации города. Мы обязательно проработаем этот вопрос, поскольку ни дума, ни администрация не заинтересованы в потере межбюджетных трансфертов. Поэтому я думаю, что мы урегулируем все эти вопросы и выйдем на следующее очередное или внеочередное заседание Думы, на котором сможем принять корректировки бюджета,прокомментировал решение ЕГД глава города Александр Высокинский.

Политологи выразили мнение, что подобными действиями дума Екатеринбурга «показывает, кто в доме хозяин».