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#домахорошо
В Екатеринбурге городские депутаты отказались принимать поправки в бюджет на 2019 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге городские депутаты отказались принимать поправки в бюджет на 2019 год

Сегодня, 22:33ЭкономикаФото: egd.ru
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