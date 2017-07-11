Банк «НЕЙВА» поможет предпринимателям найти ошибки в рекламе

20 июня 2017 г. в Центральном офисе Банка «НЕЙВА» состоится второй мастер-класс Анны Шадриной, бизнес-тренера и практикующего бизнесмена на тему «Продвижение бизнеса, реклама». У Анны Шадриной опыт в рекламе, маркетинге и «живых» продажах более 15 лет, и она готова поделиться секретами своего мастерства.

Мастер-класс «Продвижение бизнеса, реклама» откроет причины, почему рекламные кампании не всегда отвечают ожиданиям. Даст ответ на вопрос, так ли важен размер бюджета рекламной кампании, и позволит проанализировать действующие рекламные сообщения вашей организации. Мастер-класс будет полезен для руководителей всех уровней, которые всегда думают о покорении новых высот: рынков, категорий клиентов, новых ниш и, конечно, увеличении объема продаж.

Содержание мастер-класса:

1. Почему средства тратятся, а эффект совсем не тот.

Наше отношение к клиентам. Модели отношений

Модель 1 «клиент выше — мы ниже»

Модель 2 «клиент ниже — мы выше»

Модель 3 «клиент = мы»

Узнаем, как проявляется каждая модель в компании и как ее выявить в реальном бизнесе.

2. Роль бэк-офиса в компании.

Узнаем, может ли команда бэк-офиса провалить любую маркетинговую активность, на сколько велика роль сотрудников бэк-офиса и как продиагностировать ситуацию внутри Вашей компании.

3. Основа системы продвижения.

Научимся закладывать фундамент будущей системы продвижения без ошибок.

Научимся защищать себя от самых распространенных ошибок.

Увидим каждый шаг нашей системы продвижения и поддержки бизнеса.

4. Эффективное обращение.

Вспомним, что такое «говорить на языке клиента».

Поймем, почему это умение — гарантия успеха любого рекламного обращения.

5. Разрабатываем эффективное рекламное сообщение.

Создаем рекламное обращение сами и сразу получаем реакцию от наших «клиентов».

Мероприятие рассчитано на 2 часа + время на вопросы.

Место проведения: конференц-зал Центрального офиса Банка «НЕЙВА» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3"А".

Дата: 20 июля 2017 г.

Время: 15:00.