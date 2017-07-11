Евгений Куйвашев регулярно сообщал о продуктивной борьбе с задержками зарплат в Свердловской области до скандала на НТЗТИ в Нижнем Тагиле

Напомним, на НТЗТИ, как установила прокуратура Тагилстроевского района, перебои с выплатой зарплаты начались в ноябре 2015 года. В сентябре 2016, когда долг перед 200 рабочими превысил 5 миллионов рублей, было возбуждено уголовное дело. Несмотря на вмешательство надзорных органов, задолженность по заработной плате продолжала увеличиваться. Терпение рабочих иссякло и они сообщили о сложившейся ситуации президенту РФ - Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» в июне 2017 года .

Вскоре президент приказал врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву лично разобраться в происходящем на предприятии.

Ранее губернатор и его аппарат регулярно докладывали высшему руководству страны о соблюдении прав уральских рабочих. 28 марта 2016 года на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал:

Выявляется стабильная ситуация в ведущих секторах экономики Свердловской области. Сегодня уже можно сказать, что Свердловская область адаптировалась к новым экономическим условиям и, самое главное, сохраняет потенциал роста передавал официальный сайт партии «Единая Россия».

Немного позднее, 4 мая того же года губернатор поручил активизировать борьбу с задержками зарплаты на предприятиях в Свердловской области.

В то же время есть ряд проблем, требующих принятия дополнительных решений. Прежде всего, это недостаточно эффективный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Несмотря на имеющиеся нарушения, органы государственной власти не всегда принимают оперативные и адекватные меры по реализации имеющихся полномочий и привлечению к ответственности работодателей и должностных лиц, нарушающих права граждан на труд цитировал Евгения Куйвашева официальный сайт правительства Свердловской области.

Проблему с теневой занятостью и выплатой зарплат в «конвертах» обсуждала с Евгением Куйвашевым в ходе личной встречи с уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова в декабре 2016 года.

Евгений Куйвашев отметил готовность провести отдельное совещание по этим вопросам и определить ответственное должностное лицо, которое будет заниматься решением проблем выплат работникам организаций Свердловской области. Кроме того, стороны обсудили также вопросы банкротства предприятий. «Необходимо разобраться в причинах. Бывают моменты, когда банкротство преднамеренное» сообщал официальный сайт губернатора Свердловской области.

В течение губернаторства Евгения Куйвашева официальные источники регулярно рапортовали о росте средних зарплат, а, как следствие, и уровне благосостояния жителей Свердловской области. Информацию о том, что средняя зарплата свердловчан выросла на 4,2% и составляет порядка 31 тысячи рублей, опубликовало летом прошлого года Министерство экономики Свердловской области.

Отчитываясь о деятельности правительства Свердловской области по итогам 2016 года, Евгений Куйвашев отмечал:

За минувшие 5 лет в 2,5 раза выросла заработная плата работников культуры, в полтора раза – средняя зарплата врачей, учителей, социальных работников, младшего медицинского персонала процитировала слова губернатора «Областная газета».

Фактически, тем временем, по данным следственного комитета, только на вышеупомянутом НТЗТИ с апреля 2016 года зарплату задерживали почти 200 работникам на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. А всего работодатели Свердловской области, по состоянию на начало 2017 года, имели задолженность перед своими сотрудниками в 113 миллионов рублей, согласно информации государственной инспекции труда.

По последним данным, несмотря на внимание к ситуации с НТЗТИ со стороны президента и Генеральной прокуратуры РФ, зарплату получила только часть сотрудников предприятия. И те получили честно заработанные деньги мелочью.