Не уверен? Проверяй!

Напомним, сервис «Проверь контрагента» — это максимально полная и достоверная справка о будущем или существующем партнере в удобной форме, отчет о проверке включает как стандартные данные из выписки ЕГРЮЛ, так и данные бухгалтерской отчетности, информацию об исполнительных производствах и многое другое. Воспользоваться услугой легко: при создании платежа в системе «Банк-Директ» после указания ИНН контрагента вам будет предложено воспользоваться сервисом. Отчет о контрагенте поступит онлайн в «Банк-Директ» в виде письма в категории «Переписка с банком». Обычная стоимость одной проверки составляет 99 рублей с НДС.