Не уверен? Проверяй!
10 июля стартовала новая акция для корпоративных клиентов — «Будь уверен!».
Спешим обрадовать, с 10 июля по 15 сентября текущего года (включительно) можно пользоваться сервисом «Проверь контрагента» абсолютно бесплатно! Кроме того, количество проверок не ограничено.
Напомним, сервис «Проверь контрагента» — это максимально полная и достоверная справка о будущем или существующем партнере в удобной форме, отчет о проверке включает как стандартные данные из выписки ЕГРЮЛ, так и данные бухгалтерской отчетности, информацию об исполнительных производствах и многое другое. Воспользоваться услугой легко: при создании платежа в системе «Банк-Директ» после указания ИНН контрагента вам будет предложено воспользоваться сервисом. Отчет о контрагенте поступит онлайн в «Банк-Директ» в виде письма в категории «Переписка с банком». Обычная стоимость одной проверки составляет 99 рублей с НДС.
Сервис оперативной проверки контрагентов на финансовую благонадежность особенно актуален перед новым бизнес-сезоном — поэтому будьте во всеоружии!
Банк «НЕЙВА»: Будь уверен!