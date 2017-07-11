Ни один регион России не смог выполнить майский указ Президента по индексации зарплат работников социальной сферы

Майские указы, предусматривающие реализацию государственной социальной политики в России, не смог выполнить ни один регион, сообщает газета «Известия» . Повсеместно возникли трудности с ростом реальных заработных плат.

Самая проблемная ситуация сложилась с индексацией доходов сотрудников научных учреждений и преподавателей вузов. Запланированных показателей добились только 17 и 16 регионов соответственно. В большинстве регионов достигли только повышения зарплат врачей, медсестер и учителей.