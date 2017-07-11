Ни один регион России не смог выполнить майский указ Президента по индексации зарплат работников социальной сферы
11 июля 2017, 12:55Экономика
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Регионы не смогли повысить основные показатели зарплат работников социальной сферы в полном объеме.
Майские указы, предусматривающие реализацию государственной социальной политики в России, не смог выполнить ни один регион, сообщает газета «Известия». Повсеместно возникли трудности с ростом реальных заработных плат.
Самая проблемная ситуация сложилась с индексацией доходов сотрудников научных учреждений и преподавателей вузов. Запланированных показателей добились только 17 и 16 регионов соответственно. В большинстве регионов достигли только повышения зарплат врачей, медсестер и учителей.
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