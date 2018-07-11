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643 тыс. рублей выделены на замену окон в спортзале тагильской школы № 3
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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643 тыс. рублей выделены на замену окон в спортзале тагильской школы № 3

11 июля, 13:00Экономика
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