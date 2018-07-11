643 тыс. рублей выделены на замену окон в спортзале тагильской школы № 3

Администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок заявку на выполнение строительно-монтажных работ по замене окон в спортивном зале МБОУ СОШ № 3. Начальная цена контракта равна 643 927,43 рубля.

11 июля закончился срок подачи заявок на выполнение ремонтных работ. 18 июля на электронном аукционе определится подрядчик.

Согласно проекту контракта, работы должны быть завершены до 20 августа 2018 года. Гарантийный срок составляет 5 лет с момента сдачи объекта.

Исполнитель обязан демонтировать старые оконные блоки, изготовить новые из ПВХ и выполнить их монтаж. Также подрядчик должен оштукатурить и окрасить разрушенные во время работы участки стены по периметру оконного проема. Оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки.