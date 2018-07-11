Владелец «Курико» из Свердловской области может быть признан банкротом

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Свердловский бизнесмен Саркис Эйриян, владеющий ООО «Агрофирма «Артемовский» и выпускающий продукцию под брендом «Курико», может быть признан банкротом.
Саркис Эйриян является бывшим директором ГУП «Птицефабрика Среднеуральская». Сейчас бизнесмен владеет ООО «Агрофирма «Артемовский», выпускающей продукцию под брендом «Курико».
В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании ИП Эйрияна банкротом. В числе кредиторов агрофирмы — банк, налоговая инспекция и ресурсопоставляющие компании, сообщает газета «Вечерние ведомости».
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