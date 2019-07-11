«ЭнергосбыТ Плюс» инициировал проверку ВГОКа из-за долга в 360 миллионов рублей
Сегодня, 19:16ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Высокогорскому горно-обогатительному комбинату в Нижнем Тагиле грозит штраф до 200 тысяч рублей, сообщает «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
Предприятие накопило долг в размере 360 миллионов рублей перед «ЭнергосбыТ Плюс». Ресурсоснабжающая компания обратилась в Управление Ростехнадзора. Последнее установило, что ВГОК должен был предоставить план по введению ограничения электропотребления в связи с большой задолженностью, однако этого не сделал. В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. В июле ограничена подача электричества на комбинат.
В мае 2019 года ВГОК получил предупреждение об ограничении подачи воды в связи с задолженностью.
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