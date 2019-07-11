Главу Колымы Носова проверяют на причастность к банкротству тагильского застройщика

9 июля арбитражный суд Свердловской области в очередной раз перенёс рассмотрение заявление конкурсного управляющего находящегося в банкротстве ООО «АС Строительная компания» о признании недействительными пяти решений администрации Нижнего Тагила. Речь идёт об односторонних отказах мэрии от исполнения договоров аренды земли в микрорайоне «Александровский». Суд и заявитель ждут из московской налоговой инспекции развёрнутые выписки из ЕГРЮЛ, которые должны доказать связь компании-соучредителя «АС Строя» (ООО «Метко Индастриз Рус») и экс-мэра Нижнего Тагила, а ныне магаданского губернатора Сергея Носова.

По мнению Вадима Шушунова, налоговые выписки помогут вернуть в конкурсную массу право на аренду участков за 220 млн рублей и даже привлечь губернатора Колымы к субсидиарной ответственности.

В связи с тем, что одно из указанных лиц аффилированно тому лицу, которое как раз подписывало односторонний отказ от исполнения договора, добросовестность действий вызывает сомнения,заявил Tagilcity.ru Вадим Шушунов.

О связи Сергея Носова и застройщика Александровского три года назад писало АН «Между строк». Журналисты выяснили, что за месяц до вступления в должность мэра в 2012 году Носов вышел из состава учредителей компании «Управление и инновации», которая, в свою очередь, является материнской для ООО «Метко Индастриз Рус». Обе компании зарегистрированы в Москве, однако после появления Носова в Нижнем Тагиле «Метко Индастриз» без видимых причин становится соучредителем нескольких фирм, занимавшихся в городе крупными проектами. В компании «АС Строй», собиравшейся строить микрорайон «Александровский», бывшая компания Сергея Носова получает 29% уставного капитала.

Это не попахивает коррупцией, а так и есть. Я так понимаю, что там изначально были договорённости, что они дают строительной компании эти участки за такую сумму и в учредители попадают,поделился своей версией Шушунов.

С сентября 2013 по март 2014 года между ООО «АС Строй» и азербайджанской «АС Иншаат» заключены пять договоров займа более чем на 200 млн рублей, которые пошли на оплату права аренды земли для строительства «Александровского» сроком до 2023 года. В июне 2016 года учредитель «АС Строя» Фикрет Акберов выкупил у «АС Иншаат» долги за 2,9 млн долларов и 1,58 млн манат (на сегодня — 182 и 58 млн рублей. — Прим. ред.).

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В июне 2019 года арбитражный суд признал требования Акберова к «АС Строю» на 222 млн рублей, после чего он сразу стал основным кредитором компании-банкрота. Как считает конкурсный управляющий, если бы мэрия Нижнего Тагила не расторгла договоры аренды земли, компания могла бы реализовать право аренды и выплатить кредиторам большую часть долгов. Сергей Носов, хоть и являлся аффилированным с одним из учредителей, при расторжении договоров ничего не потерял, поэтому и пошёл на одностороннее отказ из-за долга по аренде в несколько десятков тысяч рублей.

Гражданским кодексом предусмотрено, что односторонний отказ должен быть соразмерен и не нарушать права и законные интересы второй стороны. В данном случае строительная компания заплатила 200 с лишним миллионов за эти права аренды, что несоразмерно [сумме долга по аренде]. То есть фактически администрация обогатилась на эту сумму, хотя право аренды могло быть включено в конкурсную массу, а средств от его реализации могло хватить на выполнение требований кредиторов, говорит Вадим Шушанов.

Тот факт, что Сергей Носов одновременно выступал при расторжении мэром города и лицом, аффилированным с застройщиком, может стать для суда дополнительным доводом, что глава администрации «действовал недобросовестно и злоупотребил правом», считает конкурсный управляющий. Кроме того, Шушанов не исключает, что в дальнейшем губернатор Магаданской области может быть привлечён к субсидиарной ответственности по долгам «АС Строя».

Закон о банкротстве определяет круг лиц, который можно привлечь к субсидиарной ответственности. Одним из таких лиц является лицо, которое прямо или косвенно могло давать указания. Если будет определено, что он (Сергей Носов. — Прим. ред.) имел такие возможности и занимался этим, тогда он будет привлечён к ответственности,объясняет конкурсный управляющий.

Ранее Вадим Шушанов уже оспаривал сделки «АС Строя». 1 июля опубликовано объявление о продаже долга третьего учредителя и директора компании Андрея Патракова, который со счетов «АС Строя» 2,4 млн рублей, но теперь должен по решению суда их вернуть.

На 50 гектарах земли в микрорайоне «Александровский» должны были построить более 200 тысяч квадратных метров жилья с отделкой для 10 тысяч человек. Участки для строительства в 2013 году получила в аренду компания «АС-Строй» — дочерняя фирма крупной азербайджанской компании AS Group Investment. Областные власти выделили 390 млн рублей на строительство на пустыре инженерных сетей, которые, как выяснилось позже, не подошли для итальянского проекта азербайджанцев. В июле 2015 года состав учредителей компании изменился: по 35,5% долей разделили Андрей Патраков и Фикрет Акберов, ещё 29% получила «Метко Индастриз Рус». Директор фирмы Патраков построил в поле шоу-рум и предлагал горожанам при поддержке «ВТБ-24» инвестировать в будущие квартиры. Сергей Носов регулярно возил в «Александровский» делегации чиновников и депутатов, но стройка так и не начиналась. Позже Патраков заявлял, что застройщик не может найти инвесторов.