На «Иннопроме» наградили лучших уральских промышленников

Премия вручается авторам лучших перспективных проектов в области металлургии, машиностроения и других отраслей промышленности. Учредителями премии являются Уральское отделение Российской инженерной академии и региональный общественный фонд имени Черепановых.

Отмечен был вклад в развитие промышленности ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавода», Северского трубного завода, Уральского электрохимического комбината. Среди награжденных — главный энергетик Северского трубного завода Олег Карманов, он получил премию за реализацию программ по повышению энергоэффективности производства соответствующей специфики, а также премию получили сотрудники Верхнесалдинского завода химических емкостей за освоение уникальной технологии.