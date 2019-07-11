Свердловскстат опубликовал данные о зарплатах жителей Среднего Урала

Больше всех, согласно обнародованным данным, зарабатывают специалисты сферы финансов и страхования — 62,1 тысячи рублей. Следом идут ученые, их средняя зарплата составляет чуть более 60 тысяч рублей. На третьем месте — энергетики (55,8 тысячи рублей). Работники сфер связи и IT получают 55,5 тысячи рублей.

Чиновники в среднем зарабатывают 40 тысяч рублей в месяц, самые низкие зарплаты оказались у работников общепита и административного персонала, в месяц они получают не более 30 тысяч рублей.