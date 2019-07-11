Свердловскстат опубликовал данные о зарплатах жителей Среднего Урала
Сегодня, 19:48ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным Свердловскстата, в среднем жители Свердловской области зарабатывают 41,6 тысячи рублей в месяц (сумма указана без вычета налогов).
Больше всех, согласно обнародованным данным, зарабатывают специалисты сферы финансов и страхования — 62,1 тысячи рублей. Следом идут ученые, их средняя зарплата составляет чуть более 60 тысяч рублей. На третьем месте — энергетики (55,8 тысячи рублей). Работники сфер связи и IT получают 55,5 тысячи рублей.
Чиновники в среднем зарабатывают 40 тысяч рублей в месяц, самые низкие зарплаты оказались у работников общепита и административного персонала, в месяц они получают не более 30 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей