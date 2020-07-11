Дорого и сложно. Почему в Нижнем Тагиле «не приживается» велотранспорт?

Города-миллионники нашей страны могут похвастаться хоть и не слаженной, но приближенной к удобству инфраструктурой для велосипедистов. Нижний Тагил пока сложно назвать удобным для велосипедистов городом. Нужно ли стремиться к изменениям российским городам с проектировкой улиц постсоветского периода? Или пора смириться с тем, что культура велотранспорта не будет признана еще долгие годы?

Несбывшаяся мечта о велодорожке Тагильские активисты еще в 2018 году собирали подписи для реализации проекта по строительству велодороги, соединяющей Вагонку с центром. По словам авторов идеи, создание маршрута планировалось от УВЗ до Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК у перекрестка Фестивальной и Восточного шоссе. В планах было создать дорогу, протяженностью 5,5 километра. Велолюбителями было собрано 1700 подписей, обращение планировалось вынести на заседании Общественной палаты города.

Дмитрий Выйский, организатор клуба «Катальцы» в Нижнем Тагиле, тоже принимал участие в сборе подписей, вместе с коллегами разрабатывал план по реализации строительства дороги для двухколесного транспорта, но все безрезультатно.

Хотелось бы, чтобы районы города были соединены приличными тротуарами с выделенной полосой под вело. В велоклубе есть инициативная группа по развитию инфраструктуры: собирали подписи, обращались к вицепрезиденту дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денису Новоженову, в администрацию бывшего мэра Носова, на днях состоялась встреча с Балыбердиным (депутат Госдумы от Нижнего Тагила). Пока — только слова, говорит Дмитрий Выйский, организатор велоклуба «Катальцы НТ».

Велосипедист Андрей Чернов отметил, что наряду с классическим велотранспортом появляются другие способы передвижения, которые все так же неспособны на функционирование в городе.

Появляются такие средства, как электросамокаты и прочие его собратья на электрической тяге. Это говорит о том, что иметь мобильный транспорт становится выгодно как с финансовой точки зрения, так и с социальной. К тому же, велосипед — это пропаганда ЗОЖ, это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал велосипедист Андрей Чернов.

Плохая инфраструктура Почему в Нижнем Тагиле не удается построить современную инфраструктуру для велотранспорта, снабдить город парковками для велосипедов, оборудовать велосипедные дорожки, создать и перепроектировать дорожную разметку?

Фото: 1mediainvest.ru

Я уверен, что достаточно большой процент жителей не только Нижнего Тагила, но и других российских городов с большим бы удовольствием использовали велотранспорт. Но, к сожалению, у нас для этого отсутствует инфраструктура. Города не приспособлены, и это требует достаточно большого финансового вложения. Фирмы, которые бы зашли на этот рынок, с удовольствием вкладывали бы деньги в аренду. Люди охотнее покупали бы велосипеды, даже на работу и с работы бы передвигались на велосипедах. Главная проблема — отсутствие инфраструктуры. Города строились и проектировались в советские времена, где само понятие «велотранспорт» отсутствовало. Во многих городах тяжело это создать с технической точки зрения выделения отдельной полосы. Это проблематично, потому что у нас строились города, дороги, тротуары — это не было предусмотрено и востребовано. В Москве это есть, но я бы не сказал, что это повсеместно. Там, где есть возможность, это делается,поделился с TagilCity.ru депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Альшевских добавил, что ранее в Москве проводились реконструкции улиц, расширялись тротуары, а не дороги, на которых планировалось создать разметки с велодорожками.

Вот это был правильный шаг, чтобы создать инфраструктуру. Если это сейчас, предположим, чисто гипотетически делать в том же Тагиле или Екатеринбурге, мы должны прекрасно понимать, какие финансирования необходимы, чтобы комплексно модернизировать, реконструировать проезжую часть, а не просто асфальтные ямки закатать. Рассматривать комплексно и дороги, и бордюры, и тротуары, и велодорожки, освещение. А если это делать комплексно, ни один бюджет не выдержит. Вещь хорошая. В этом направлении двигаться надо,добавил Альшевских.

ДТП и травмы Велосипедисты часто сталкиваются с проблемами движения на дорогах. Они, как никто другой, могут критически посмотреть на сложившуюся ситуацию.

Фото: 1mediainvest.ru

К сожалению, в городе пока нет сопутствующей инфраструктуры для малого транспорта. Велосипедисты и владельцы самокатов (малый транспорт) постоянно сталкиваются с трудностями передвижения по городу. Ведь по своему первоначальному предназначению ни автомобильная дорога, ни пешеходная дорожка не подходят для безопасного и комфортного передвижения малого транспорта. Поэтому, наступает конфликт владельцев малого транспорта с автомобилистами и пешеходами. Все это усугубляется отсутствием специализированных парковок в городе, как для временного, так и для длительного хранения, говорит велосипедист Андрей Чернов.

Катание для спортсменов по пешеходным дорогам не так травмоопасно, в отличие от детей и подростков, которые периодически выезжают на дорогу, стараются быстрее проскочить между машинами. Совсем недавно в нижнем Тагиле были зафиксированы новые случаи аварий с участием велосипедистов. Так, 6 июня на Вагонке Lada сбила несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП пострадал школьник. Происшествие случилось на улице Правды у дома № 1. У школьника диагностировали черепно-мозговую травму, открытые переломы обеих ног.

В Отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что за последний год зафиксировано 15 ДТП с участием велосипедистов:

В период времени с 1 июля 2019 года по 6 июля 2019 года на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа с участием велосипедистов всего зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили травмы. Фактов гибели среди велосипедистов не допущено.

Любители велоспорта говорят, что количество ДТП возросло, а передвигаться по городу можно только по дороге, что небезопасно даже для профессионалов.

Фото: 1mediainvest.ru

Проблема самая большая в отсутствии связанной сети велодорожек. Нет безопасных маршрутов между районами. Двигаться можно только по проезжей части. Городу обязательно нужна сеть велодорожек, охватывающих и связывающих все районы города и ближайший пригород. В этом году количество велосипедистов в городе выросло в разы. В нашем велоклубе есть люди, которые сейчас занимаются велодорожками, проект, переговоры с администрацией, прокомментировал ситуацию велосипедист Николай Казаковцев.

Данные по официальным источникам показывают, что случаев немного. Но, не учитывается количество легких ДТП, где машины задевают велосипедистов на дороге, а те, в свою очередь, не обращаются с жалобами по разным причинам. Многие не успевают зафиксировать госномер, другие же обходятся парой извинений в их адрес или просьбами не вызывать полицию.

ДТП на улицах города с участием велосипедистов — это печальные события. В большинстве случаев, это нарушение ПДД. Я, как велосипедист, использующий это транспортное средство круглый год, могу сказать, что не все водители знают ПДД для велосипедистов. Особенно такой важный пункт как 13.1 «При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает», добавил велосипедист Андрей Чернов.

Отсутствие интереса и культуры Велосипедист со стажем Сергей Шмаков отметил, что в городе нет культуры езды, что, в свою очередь, затрудняет движение не только двухколесного транспорта, но легковых машин.

Фото: 1mediainvest.ru

Культуры на дороге нет и без нас, а велосипедистов многие игнорируют, считая, что дорога только для авто. Разметки и напоминаний о велосипедистах тоже не существует. Начать нужно, как минимум, с разметки и знаков, напоминающих о том, что нужно смотреть в правое зеркало и оставлять метр от обочины нам, сообщил профессиональный велосипедист Сергей Шмаков.

Недостаток обучения базовым знаниям дорожно-транспортного движения для детей и школьников приводит к нарушениям на дороге, отмечают эксперты.

В первую очередь необходимо построить выделенные велодорожки для велосипедистов. Безопасность — прежде всего, на данный момент велосипедисты катаются по пешеходным дорожкам и обочине дорог, о безопасности не идёт и речи, как пешеходов так и велосипедистов. И ещё большая, на мой взгляд, не ведётся пропаганда сотрудниками ДПС, раньше перед летними каникулами со всеми школьниками проводился открытый урок правил дорожного движения и поведения на воде. Сотрудников ДПС сейчас на дорогах не видно, никто не занимается профилактикой дорожного движения, прокомментировал Михаил Бояркин, первый секретарь Нижнетагильского отделения КПРФ.

Есть ли перспективы? Возникает вопрос: удастся ли в ближайшем будущем спроектировать и внедрить в уже имеющиеся дороги велоразметки в Нижнем Тагиле? Нужно ли это для горожан или «спасибо» скажут лишь велопрофессионалы? Повлияет ли положительным образом внедрение велоспорта на экологию и общий облик города? Смогут ли тагильчане перестроиться на новый формат передвижения?

Эколог Андрей Волегов высказался «За» организацию внедрения велоспорта в Нижнем Тагиле, но также как и предыдущие спикеры считает, что организовать это будет непросто.

Делать велодорожки вдоль транспортных дорог у нас в городе будет проблематично в первую очередь для движения автотранспорта. Учитывая то, что у нас улицы и так узкие, и при этом брать с каждой проезжей части: с той с другой стороны дополнительное пространство — что уменьшит ширину автомобильного полотна, на мой взгляд, довольно-таки нереально. Полной загруженности таких велодорожек не будет. А если делать на тротуарах, то у нас и люди ходят и пожилого возраста и сложно научить людей ходить по одной полосе, как и в Екатеринбурге — не всегда понятно по какой полосе передвигаться. Проще, думаю, что нужно делать такие велодорожки в парках, в отдельных местах, объяснил эколог.

Кроме того, Волегов полагает, что в городе нужно в целом развивать культуру велоспорта, заинтересованность людей:

Можно и, думаю, нужно сделать в Тагиле экскурсионную велодорожку. Т.е. взять на прокат велик в одной части маршрута, и, допустим, по «зеленой линии», имеющейся у нас в городе, проехаться посмотреть достопримечательности. И оставить велосипед в конце маршрута, или на нем вернуться обратно. Было бы доступнее ввести и создать в городе. Устраивая, в том числе минимум раз в неделю, заезды в пригород или участия в ловкости вождения на установленных препятствиях или мини-веломарафоны с призами для победителей. В этом могут и поучаствовать градообразующие предприятия Тагила.

Оборудование специальных заездов, дорожек в парках и некоторых частях города разнообразили бы досуг тагильчан. Можно было с легкостью взять на прокат не только велосипед, но и самокат или гироскутер. Это, хоть и не намного, но улучшит экологическое положение в городе, ведь поводов купить машину станет меньше. Эколог уточнил, что если 10% или 20% тагильчан пересядут на вело транспорт, то в городе количество выбросов в атмосферу уменьшится на 4% от общего числа загрязнения воздуха. В целом немного, но в перспективе такой показатель для промышленного города весьма интересен.

Фото: 1mediainvest.ru

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщили, что решения о развитии транспортной инфраструктуры будут проходить по плану до 2030 года, подтвержденному решением городской думы:

При рассмотрении проектных решений строительства данных объектов будет учтен вопрос строительства велосипедных дорожек, выделения полос для движения велосипедов и парковок. В текущем году выполнение данных мероприятий на территории муниципального образования город Нижний Тагил не планировалось.