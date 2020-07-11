В Нижнем Тагиле у ВГОКа отсудили 74,3 миллиона рублей долга за электроэнергию

«Энергосбыт плюс» требовал взыскать со «ВГОКа» долг за электроэнергию, потребляемую в ноябре 2019 года, в размере 74,3 миллиона рублей. Кроме того, истец просил взыскать с предприятия 200 тысяч рублей госпошлины, попросив объединить дела в одно производство.

«ВГОК» признал иск в сумме 63,5 миллиона рублей. Однако суд решил взыскать с ОАО предприятия всю сумму, заявленную «Энергосбытом», а также сумму госпошлины. Решение вступит в силу через месяц после его принятия, в этот же срок оно может быть обжаловано.