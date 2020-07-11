В Нижнем Тагиле у ВГОКа отсудили 74,3 миллиона рублей долга за электроэнергию
Арбитражный суд Свердловской области 8 июля рассмотрел дело по иску АО «Энергосбыт плюс» к ОАО «ВГОК». По решению суда, комбинат должен погасить долг перед компанией за электроэнергию в размере 74,3 миллиона рублей.
«Энергосбыт плюс» требовал взыскать со «ВГОКа» долг за электроэнергию, потребляемую в ноябре 2019 года, в размере 74,3 миллиона рублей. Кроме того, истец просил взыскать с предприятия 200 тысяч рублей госпошлины, попросив объединить дела в одно производство.
«ВГОК» признал иск в сумме 63,5 миллиона рублей. Однако суд решил взыскать с ОАО предприятия всю сумму, заявленную «Энергосбытом», а также сумму госпошлины. Решение вступит в силу через месяц после его принятия, в этот же срок оно может быть обжаловано.
Ранее ОАО «МРСК УРАЛА» взыскало с комбината 35 миллионов рублей и 20 тысяч госпошлины. Напомним, что с декабря 2019 года на «ВГОКе» проходит процедура ареста имущества. Общая сумма долга на декабрь прошлого года составляла более 368 миллионов рублей. В 2018 году в рамках банкротства начата процедура наблюдения. На начало 2020 года сумма долга перед кредиторами превысила 2,7 миллиарда рублей.