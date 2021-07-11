Единственный четырехзвездочный отель Нижнего Тагила выставлен на продажу за миллиард

Отель в четыре звезды появился в Нижнем Тагиле в 2012 году, когда УВЗ учредил «УБТ-отель». В 2013 году «дочка» смогла договориться, чтобы отель работал под вывеской мирового бренда Park Inn. Ожидалось, что отель будет принимать туристов, участников и гостей форума Russia Arms Expo, а также будет основным местом размещения зарубежных партнеров УВЗ. В здание инвестором было вложено более 800 миллионов рублей и открыт он был в июле 2015 года. Как раз в этом году прошла последняя выставка RAE.