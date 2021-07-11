Единственный четырехзвездочный отель Нижнего Тагила выставлен на продажу за миллиард

Предприятие выставило на торги 100% доли в ООО «УБТ-Отель». Начальная стоимость сделки составляет 1,18 миллиарда рублей. Основным активом компании является отель Demidov Plaza.
Он имеет семь этажей, на которых располагаются 123 номера, 100 из которых имеют категорию «Стандарт», остальные являются люксами, полулюксами и улучшенными. В здании также есть фитнес-клуб, подземный паркинг, ресторан, бар, комнаты переговоров и собственная трансформаторная станция.
Организует торги компания «РТ-Капитал». Она специализируется на работе с непрофильными и проблемными активами. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 26 июля. Покупателя планируется определить 28 июля.
Отель располагается недалеко от железнодорожного и авто- вокзалов, а также основных культурных достопримечательностей.
Отель в четыре звезды появился в Нижнем Тагиле в 2012 году, когда УВЗ учредил «УБТ-отель». В 2013 году «дочка» смогла договориться, чтобы отель работал под вывеской мирового бренда Park Inn. Ожидалось, что отель будет принимать туристов, участников и гостей форума Russia Arms Expo, а также будет основным местом размещения зарубежных партнеров УВЗ. В здание инвестором было вложено более 800 миллионов рублей и открыт он был в июле 2015 года. Как раз в этом году прошла последняя выставка RAE.
В марте 2018 года сеть Park Inn by Radisson попала под американские санкции и прекратила работу в России. В результате отель получил название Demidov Plaza. На фоне этого финансовые показатели гостиницы ухудшились.