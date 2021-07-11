В топ по эффективности по управлению лесами не вошла Свердловская область

Работа по подготовке новой методики обязательно должна проходить с учётом предложений регионов, так как будет оцениваться именно их работа, их вклад в развитие лесного хозяйства. Новые критерии позволят принципиально переосмыслить лидеров и аутсайдеров в отрасли. С теми, кто не успевает за динамикой изменений, нам придется расстаться, сказал глава Рослесхоза.