В топ по эффективности по управлению лесами не вошла Свердловская область

При этом в десятку лучших попали Республика Марий Эл, Ленинградская, Костромская, Тверская области, Республика Татарстан, Кировская, Вологодская, Нижегородская области, Удмуртская Республика, Республика Северная Осетия — Алания.
Почти все эти регионы присутствовали в таком же рейтинге за 2019 год. Исключением является лишь Удмуртская республика. Она поднялась с 14 места на 8 и потеснила Калининградскую область. Регионы, находящиеся в пятерке лидеров, занимают эту позицию уже в течение пяти лет.
Оценивается эффективность регионов каждый год, чтобы была видна динамика и качественные изменения. Для этого применяются 37 критериев, поделенных на семь групп. В них входят обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов, их восстановление, проведение лесопожарного сезона, а также экономическая деятельность.
За наиболее эффективное исполнение переданных полномочий регионы получают стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба Рослесхоза.
При этом окончательная сумма становится понятной только когда завершается пожароопасный период, так как, прежде всего, средства выделяются для профилактики и тушения лесных пожаров, а также иные оперативные меры. На данный момент еще подводятся итоги.
Несмотря на то, что по исполнению полномочий Свердловская область не вошла в рейтинг лучших, она находится на девятом месте по искусственному лесовосстановлению по итогам 2020 года. Составлялся топ на основе данных о фактической площади выполненных работ. В регионе она составила 5,9 тысячи гектаров.
В пятерку лучших вошли Иркутская область, Красноярский край, Вологодская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.
Работы по восстановлению лесов проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Он входит в нацпроект «Экология». В общей сложности в 2020 году лесные культуры были высажены на 194 тысячах гектар.
Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что по итогам 2021 года, руководители пятерки ведомств, замкнувших рейтинг по исполнению полномочий, будут уволены.
Он провел совещание, на котором обсуждались изменения в критериях оценки эффективности работы ведомств. Главная цель — оптимизация критериев, их объективность, а также справедливость составления рейтинга. Предлагаемые изменения изменят подход к определению эффективности, а основные показатели будут разделены на три блока — экономический, производственный и природный. Предлагается учесть и дополнительные показатели по выполнению госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» и федпроекта «Сохранение лесов».
Работа по подготовке новой методики обязательно должна проходить с учётом предложений регионов, так как будет оцениваться именно их работа, их вклад в развитие лесного хозяйства. Новые критерии позволят принципиально переосмыслить лидеров и аутсайдеров в отрасли. С теми, кто не успевает за динамикой изменений, нам придется расстаться, сказал глава Рослесхоза.