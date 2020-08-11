Рестораны Екатеринбурга выставили ультиматум властям

Письмо коллегия предпринимателей адресовала заместителю губернатора Свердловской области Алексею Орлову, а также Елене Артюх, уполномоченной по защите прав предпринимателей.
Авторы жалуются, что ресторанный бизнес несёт огромные убытки в связи с мерами, принятыми защитить население от распространения коронавирусной инфекции.
Бизнесмены утвкрждают, что хоть власти и разрешили заведениям открываться в качестве летних кафе, такие меры смогла предпринять только одна десятая часть всех заведений области. И даже те, кто открылся не работают «в плюс», потому что поток населения небольшой, погода плохая, и приходится тратиться на дорогостоящие средства защиты – антисептик, маски.
Приходится платить зарплату работникам, даже если ресторан не открыт, от арендной платы тоже никто не освобождал, только отсрочку дали, пишут предприниматели в письме.
Авторы письма требуют пересмотреть рекомендации Роспотребнадзора и разрешить ресторанам работать в штатном режиме, иначе бизнес закроется, масса людей останется без работы.
Изданию подтвердили факт получения письма властями и сообщили, что рассмотрение будет проходить в установленный срок – до 30 дней.
Ранее уже сообщалось, что ситуация с ресторанным бизнесом в Свердловской области одна из худших в стране.