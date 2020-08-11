Рестораны Екатеринбурга выставили ультиматум властям

Бизнесмены утвкрждают, что хоть власти и разрешили заведениям открываться в качестве летних кафе, такие меры смогла предпринять только одна десятая часть всех заведений области. И даже те, кто открылся не работают «в плюс», потому что поток населения небольшой, погода плохая, и приходится тратиться на дорогостоящие средства защиты – антисептик, маски.