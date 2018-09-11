Нет каталки, носилок и сейфа: больница в Краснотурьинске доукомплектует машины скорой

Прокуратура инициировала проверку медучреждения – Краснотурьинской городской больницы – с использованием материалов Счётной палаты Свердловской области. Было установлено, что автомобили скорой помощи класса «А» не отвечают требованиям приказа министерства здравоохранения.

Так, спецавтомобили не были рассчитаны на экстренных пациентов. В частности, на машинах отсутствовали тележка-каталка, носилки, щит для фиксации головы, термоодеяло, противоэпедимический комплект для бригады, средство радиосвязи и комплект с возможностью использования ГЛОНАСС и GPS.

Также в скорой не было запирающегося сейфа для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ.