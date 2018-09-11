Слушание дела о ликвидации «Тагилбанка» перенесено на октябрь

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Слушание дела о принудительной ликвидации «Тагилбанка» перенесено на 2 октября 2018 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Слушание дела о принудительной ликвидации «Тагилбанка» должно было состоятся 28 сентября 2018 года. Однако принято решение о переносе слушания на 2 октября 2018 года.
Как сообщает URBC, официальная информация об этом размещена на сайте арбитражного суда.
Напомним, что 20 июля этого года банк лишился лицензии.
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