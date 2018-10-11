16 помещений в Нижнем Тагиле вошли в прогнозный план приватизации на 2019 год
16 помещений в Нижнем Тагиле могут быть приватизированы в 2019 году.
Мэрия Нижнего Тагила представила на рассмотрение в городскую думу план приватизации на 2019 год. В него вошли 16 помещений, расположенных в разных районах города. Среди них – помещения в цокольных этажах, мастерские, склады, производственная база. Эти объекты могут быть выставлены на продажу.
План приватизации должен быть утвержден до принятия бюджета на 2019 год.
В список вошли несколько помещений на ул. Ермака, нежилые помещения на ул. Пархоменко, Ильича, Мира, Урожайная, Черноисточинское шоссе, Аганичева, Черноморская, Шевченко и др.
Отметим, что в 2018 году мэрия города запланировала получить от продажи имущества 357 млн рублей. На текущий момент удалось выручить 92 млн. В частности, были проданы «Тагилкнига» и Дом Греминых. В сентябре этого года продан кинотеатр «Сталь», пишут «Все новости».