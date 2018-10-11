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16 помещений в Нижнем Тагиле вошли в прогнозный план приватизации на 2019 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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16 помещений в Нижнем Тагиле вошли в прогнозный план приватизации на 2019 год

Сегодня, 16:19Экономика
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