16 помещений в Нижнем Тагиле вошли в прогнозный план приватизации на 2019 год

Мэрия Нижнего Тагила представила на рассмотрение в городскую думу план приватизации на 2019 год. В него вошли 16 помещений, расположенных в разных районах города. Среди них – помещения в цокольных этажах, мастерские, склады, производственная база. Эти объекты могут быть выставлены на продажу.

План приватизации должен быть утвержден до принятия бюджета на 2019 год.

В список вошли несколько помещений на ул. Ермака, нежилые помещения на ул. Пархоменко, Ильича, Мира, Урожайная, Черноисточинское шоссе, Аганичева, Черноморская, Шевченко и др.