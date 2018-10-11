Источник энергии 20 лет: Уралэлектрострой в Оренбурге станет сильнее после кризиса

История ООО «Уралэлектрострой» началась в 1998 году с небольших подрядов по прокладке линий электропередач для оренбургских объектов нефтедобычи. Его основатель Сергей Чернов создал научно-прикладное направление. Предприятие выполняет проектные работы любой сложности. Для этого были созданы проектный отдел, лаборатория по исследованию грунтов и коррозии металлов, а также электролаборатория. Кроме того, УЭС имеет цех цинкования, парк спецтехники в семь сотен единиц. Также компания владеет главным ресурсом – специалистами, которые имеют опыт строительства крымского энергомоста.

После того, как в 2015 году Крымский полуостров в результате взрыва высоковольтной опоры лишился трети энергомощностей, Уралэлектрострой использовал все свои научно-прикладные ресурсы, чтобы в рекордно короткие сроки решить проблему с поставкой электричества.

Уже через два месяца заработала первая нитка энергомоста, которая была запущена президентом РФ Владимиром Путиным, а еще через полгода Крым полностью перешел на российский источник энергии.

В 2017 году Сергей Чернов получил орден Дружбы по поручению Владимира Путина за большой вклад в обеспечение энергоснабжения потребителей Крымского полуострова.

В конце 2017 – начале 2018 годов «Уралэлектрострой» ждала «проверка на прочность». По мнению министерства экономического развития, промышленности и торговли Оренбургской области финансовый кризис был вызван внешними факторами. Проще говоря, заказы были, но не было денег на покупку материалов и комплектующих. Выросли долги перед контрагентами, появилась задолженность по зарплате перед сотрудниками.

На помощь предприятию пришел Сбербанк и другие инвесторы, которые помогли удержаться на плаву организации с пятью филиалами в разных регионах России, огромной проектно-прикладной базой и 1,5 тысячной армией профессионалов.