Источник энергии 20 лет: Уралэлектрострой в Оренбурге станет сильнее после кризиса
ООО «Уралэлектрострой» в Оренбурге – масштабное предприятие федерального уровня, осуществившее строительство крымского энергомоста в рекордно короткие сроки, восстанавливает силы после экономического кризиса с помощью Сбербанка и других инвесторов.
История ООО «Уралэлектрострой» началась в 1998 году с небольших подрядов по прокладке линий электропередач для оренбургских объектов нефтедобычи. Его основатель Сергей Чернов создал научно-прикладное направление. Предприятие выполняет проектные работы любой сложности. Для этого были созданы проектный отдел, лаборатория по исследованию грунтов и коррозии металлов, а также электролаборатория. Кроме того, УЭС имеет цех цинкования, парк спецтехники в семь сотен единиц. Также компания владеет главным ресурсом – специалистами, которые имеют опыт строительства крымского энергомоста.
После того, как в 2015 году Крымский полуостров в результате взрыва высоковольтной опоры лишился трети энергомощностей, Уралэлектрострой использовал все свои научно-прикладные ресурсы, чтобы в рекордно короткие сроки решить проблему с поставкой электричества.
Уже через два месяца заработала первая нитка энергомоста, которая была запущена президентом РФ Владимиром Путиным, а еще через полгода Крым полностью перешел на российский источник энергии.
В 2017 году Сергей Чернов получил орден Дружбы по поручению Владимира Путина за большой вклад в обеспечение энергоснабжения потребителей Крымского полуострова.
В конце 2017 – начале 2018 годов «Уралэлектрострой» ждала «проверка на прочность». По мнению министерства экономического развития, промышленности и торговли Оренбургской области финансовый кризис был вызван внешними факторами. Проще говоря, заказы были, но не было денег на покупку материалов и комплектующих. Выросли долги перед контрагентами, появилась задолженность по зарплате перед сотрудниками.
На помощь предприятию пришел Сбербанк и другие инвесторы, которые помогли удержаться на плаву организации с пятью филиалами в разных регионах России, огромной проектно-прикладной базой и 1,5 тысячной армией профессионалов.
Предприятие погасило долги по зарплате и налогам и согласовало сроки сдачи объектов. Таким образом, УЭС продолжает свою работу, ни один из контрактов на сумму более 6,2 миллиарда рублей не был расторгнут. Компания планирует расширение сотрудничества через делегирование инфраструктурных энергопроектов на Дальнем Востоке, информирует 56orb.ru.