Новые окна на 2,4 млн рублей появятся в Больничном городке в Нижнем Тагиле

Ведется поиск подрядчика на ремонт здания женской консультации, здания аптекарского пункта и ремонт в здании лаборатории. Во всех помещениях на текущем этапе будет проведена замена окон. На работы по замене стеклопакетов в здании женской консультации будет потрачено 966 тысяч рублей, здание аптеки получит новые окна на сумму 602 тысячи рублей, в здании лаборатории новые окна обойдутся в 869 тысяч рублей. Поиск подрядчика будет определен путем аукциона на сайте госзакупок.