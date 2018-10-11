Новые окна на 2,4 млн рублей появятся в Больничном городке в Нижнем Тагиле
Ремонтные работы продолжаются в Больничном городке на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Так, 2,4 млн рублей выделены на замену окон.
Ведется поиск подрядчика на ремонт здания женской консультации, здания аптекарского пункта и ремонт в здании лаборатории. Во всех помещениях на текущем этапе будет проведена замена окон. На работы по замене стеклопакетов в здании женской консультации будет потрачено 966 тысяч рублей, здание аптеки получит новые окна на сумму 602 тысячи рублей, в здании лаборатории новые окна обойдутся в 869 тысяч рублей. Поиск подрядчика будет определен путем аукциона на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, деревянные окна должны быть заменены на окна из ПВХ с пятикамерным профилем и глубиной профиля не менее 70 мм. Помимо демонтажа старых окон, подрядчик должен оснастить новые окна москитными сетками и фурнитурой. Механизм работы окон – поворотно-откидной. Также исполнитель обязуется вывезти за собой мусор и обеспечить безопасность во время проведения работ. Приступить к выполнению техзадания исполнитель должен в тридцатидневный срок с момента подписания договора.
Прием заявок от потенциальных исполнителей завершится 17 октября, результаты электронных торгов станут известны 22 октября.