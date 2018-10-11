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Новые окна на 2,4 млн рублей появятся в Больничном городке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые окна на 2,4 млн рублей появятся в Больничном городке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:45ЭкономикаЮлия Суворова
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