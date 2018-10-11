Работа главы комитета по госзаказам Петербурга Сачкова вызывает вопросы

Однако издание «Новые известия» пишет, что комитет северной столицы по госзаказу ведет подозрительную деятельность.

Центром экономики во время долгого застоя строительства и торговли становятся большие сделки, которые финансируются за счет бюджета региона. Из этого следует, что получение государственного заказа стало практически единственным шансом для выживания бизнесменов Петербурга. Таким образом, правительственные чиновники, занимающиеся данным вопросом, автоматически получают огромную власть. При этом использовать ее в личных целях для них – это норма.

К примеру, глава комитета по госзаказу Санкт-Петербурга (в должности с 2015 года) Дмитрий Сачков пару лет тому назад был в центре внимания издания «Деловой Петербург» по делу о выборе администрацией города Игоря Албина в пользу единственной электронное торговой площадки – АО «Электронные торговые системы», которая находится в собственности ГК «Фабрикант». Отмечается, что процедура торгов должна была проводиться сразу на нескольких площадках, как того требует закон. В итоге все государственные заказы, которые суммарно оцениваются в 200 миллиардов рублей, «ушли» одному человеку. По существующей информации, организовать процедуру именно таким образом вице-губернатору Петербурга Игорю Албину посоветовал городской комитет по госзаказам.

Местное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) несколько раз подавало жалобу в суд и пыталось доказать неправомерность поведения чиновника в вопросе о госзакупках. Тем не менее, из 50 поданных исков судьи согласились удовлетворить только шесть. По словам владельца «Спецстроя» Артура Данчарова, подобное поведение суда спровоцировано не слабыми доказательствами, а тесной «дружбой» между судом и комитетом, который возглавляет Сачков.

Стремление захватить всю власть Сачковым демонстрируется вполне явно. В октябре прошлого года все права на осуществление госзакупок, сумма которых превышала 20 миллионов рублей, были переданы из районных администраций в городской комитет. Контрагентам потребовалось изначально вести переговоры с городским комитетом и только потом – с администрациями районов. Из-за чего неудивительным становится и тот факт, что работы стало в разы больше, но результатов она никаких не приносит.

В источнике полагают, что в вопросах, связанных с госзаказами, следует говорить не о чиновниках, а о бизнесе под маской государственной службы. Ситуация вырисовывается не из самых приятных: изначально торги комитета по госзаказу и комитета по строительству отдаются на одну площадку, после на ней же под предлогом доказать прозрачность и эффективность процедуры собираются все процедуры по госзакупкам большого города.