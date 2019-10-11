Депутатам сельских поселений упростили порядок декларирования доходов

Председатель парламента Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что теперь необходимо привести в соответствие с изменениями региональное законодательство. В действующий федеральный закон будут внесены дополнения, упрощающие порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений.

Сельские депутаты будут предоставлять сведения о доходах в случае совершении ими в течение года сделок на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года.