Депутатам сельских поселений упростили порядок декларирования доходов
Сегодня, 11:13ЭкономикаФото: официальный сайт заксобрания Свердловской области
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Законопроекты об упрощении порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, поддержанные ранее депутатами ЗакСо региона, приняты Госдумой РФ в трех чтениях и вступили в силу.
Председатель парламента Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что теперь необходимо привести в соответствие с изменениями региональное законодательство. В действующий федеральный закон будут внесены дополнения, упрощающие порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений.
Сельские депутаты будут предоставлять сведения о доходах в случае совершении ими в течение года сделок на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года.
В случае предоставления сведений о доходах с несущественными искажениями к депутатам будет применяться предупреждение, освобождение от должности в представительном органе муниципального образования без прекращения депутатских полномочий.
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