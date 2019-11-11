86 миллионов рублей готовы потратить власти Екатеринбурга на проект центра Шипулина

По техзаданию подрядчик должен будет спроектировать спортивный комплекс для круглогодичной тренировки спортсменов с различным уровнем квалификации. Помимо биатлона, в центре будут проходить подготовка по лыжным гонкам, зимнему и летнему ориентированию, плаванию, легкой атлетике, а также волейболу, мини-футболу, большому теннису, баскетболу, хоккею, шорт-треку, фигурному катанию.

На территории спорткомплекса будут проводится соревнования всех уровней — от региональных до международных. Для этого в состав центра должны войти лыжно-биатлонный стадион площадью не менее 11 тысяч кв. м с трибунами на 10 тысяч мест, административное здание, стадион для лёгкой атлетики на тысячу мест гостиница для спортсменов, пункт проката оборудования, гостевые дома, гараж, офис, оздоровительный центр, тюбинг-зона, детские площадки, гимнастические городки, маршруты для прогулок, искусственный водоем, мосты для лыжных трасс.