Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в России

По заявлению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, ожидается повышение в пределах 10-12%, агентство Content Review предрекает более существенное повышение – 15-25%.

В настоящий момент, по данным исследования Telecom Daily, россияне уже заметили рост расходов на сотовую связь. Повышение цен достигло 10%. Об этом говорят 74% респондентов. При этом 18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% респондентов заявляют о снижении расходов.