Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в России
Сегодня, 13:50ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В России, по сообщению «Известий», в 2020 году планируется рост цен на сотовую связь.
По заявлению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, ожидается повышение в пределах 10-12%, агентство Content Review предрекает более существенное повышение – 15-25%.
В настоящий момент, по данным исследования Telecom Daily, россияне уже заметили рост расходов на сотовую связь. Повышение цен достигло 10%. Об этом говорят 74% респондентов. При этом 18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% респондентов заявляют о снижении расходов.
Аналитики также выяснили, сколько россиян в этом году сменили оператора. Оказалось, это каждый десятый. Еще 12% готовятся поменять оператора до конца года.
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