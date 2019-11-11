Forbes опубликовал стоимость личных самолетов уральских миллиардеров
Сегодня, 14:38ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Личные самолеты владельцев уральских предприятий вошли в рейтинг Forbes, как одни из самых дорогих.
Airbus A320 гендиректора УГМК Андрея Козицына оценен в 67 миллионов долларов. Он находится в топ-5 самых дорогих самолетов российских миллиардеров. Airbus A320 развивает скорость до 820 километров в час и способен без дозаправки преодолеть расстояние в 7,8 тысячи километров.
В топ самых дорогих личных самолетов также вошел Airbus A319 стоимостью 85 миллионов долларов, принадлежащий владельцу ЕВРАЗ Роману Абрамовичу.
Владельцу Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову принадлежит бизнес-джет Gulfstream 650ER. Издание сообщает, что самолет стоит 62,5 миллиона долларов.
В этом году свой личный самолет продал уральский миллиардер президент «Группы Синара» почетный гражданин Екатеринбурга Дмитрий Пумпянский.
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