Forbes опубликовал стоимость личных самолетов уральских миллиардеров

Airbus A320 гендиректора УГМК Андрея Козицына оценен в 67 миллионов долларов. Он находится в топ-5 самых дорогих самолетов российских миллиардеров. Airbus A320 развивает скорость до 820 километров в час и способен без дозаправки преодолеть расстояние в 7,8 тысячи километров.