Статистика ТФОМС: в Екатеринбурге средняя заплата врачей составляет 75 тысяч рублей

По статистическим данным ТФОМС, за период с января по сентябрь 2019 года зарплата врачей на 4,7% превысила целевой показатель. Также по сравнению с аналогичным периодом 2018 года средняя заработная плата медиков выросла на 5,8 тысяч рублей.