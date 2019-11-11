Статистика ТФОМС: в Екатеринбурге средняя заплата врачей составляет 75 тысяч рублей
Сегодня, 16:24ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге среднемесячная заплата медработников с высшим образованием составляет 75,8 тысяч рублей, сообщает Znak. Такие данные за девять месяцев текущего года привёл для депутатов гордумы территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ТФОМС).
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По статистическим данным ТФОМС, за период с января по сентябрь 2019 года зарплата врачей на 4,7% превысила целевой показатель. Также по сравнению с аналогичным периодом 2018 года средняя заработная плата медиков выросла на 5,8 тысяч рублей.
Согласно показателям фонда, по сравнению с 2018 годом зарплата увеличилась у всех категорий медработников.
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