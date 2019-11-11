В Нижнем Тагиле пересчитают налог на имущество для 25 торговых центров
Сегодня, 14:13ЭкономикаФото: Страница ТЦ DEPO в соцсети
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
После 1 января 2020 года пересчитают налог на имущество для 25 торговых и офисных центров в Нижнем Тагиле, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Речь идет о двух ТЦ «Мегамарт», ТЦ «КИТ», «Квадрат», «Александровский пассаж», «Райт» на улице Садовой, рынке «Центральный», МЕТРО, DEPO, о двух «Лентах» и отеле Demidov Plaza.
Ранее налог на имущество для таких объектов насчитывался исходя из инвентаризационной стоимости, теперь для расчета будут брать кадастровую стоимость. Всего изменения коснутся 347 объектов в Свердловской области. Изменение может повлиять на арендную плату в сторону ее увеличения, что повлечет за собой рост цен на товары и услуги.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей