В Нижнем Тагиле пересчитают налог на имущество для 25 торговых центров

Речь идет о двух ТЦ «Мегамарт», ТЦ «КИТ», «Квадрат», «Александровский пассаж», «Райт» на улице Садовой, рынке «Центральный», МЕТРО, DEPO, о двух «Лентах» и отеле Demidov Plaza.

Ранее налог на имущество для таких объектов насчитывался исходя из инвентаризационной стоимости, теперь для расчета будут брать кадастровую стоимость. Всего изменения коснутся 347 объектов в Свердловской области. Изменение может повлиять на арендную плату в сторону ее увеличения, что повлечет за собой рост цен на товары и услуги.