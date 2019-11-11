Вопреки прогнозам: рынок коммерческой недвижимости Нижнего Тагила продолжает падать

В целом специалисты отмечают падение: наблюдаются сложности с помещениями любой категории. По словам директора агентства недвижимости «Бизнес-клуб» Галины Рохлиной, рынок находится в стадии стагнации — бурного спроса на помещения нет.

Вы вообще можете наблюдать вывески по Тагилу «Аренда», «Сдам в аренду». Это говорит о том, что в городе преобладает предложение, но помещения эти никто не берет. Если объект стоит долго, значит просто цена завышена, рассказывает она.

Несмотря на общий упадок рынка коммерческой недвижимости, Рохлина отмечает, что в постоянном обороте находятся магазины площадью 100-150 квадратных метров. Примерная стоимость за один квадратный метр колеблется от 300 до 1000 рублей. Цена зависит от состояния помещения, расположения и договора между арендатором и арендодателем. Максимум платят за помещение для небольшого магазина в центре города. В более отдалённых районах — Красном Камне или Вые — плата за квадратный метр для торговой площади будет составлять 300-600 рублей плюс коммунальные расходы.

Специалисты отмечают, что сейчас выгодней сдавать помещения крупным торговым сетям, так как договоры с ними заключаются на долгосрочной основе. Особенно перспективны в Нижнем Тагиле площади под крупные сети — «Пятёрочка», «Магнит» и «Красное и Белое». Проблема может быть в другом — переизбыток магазинов в одной точке.

У меня есть помещение в центре Вагонки в 400 квадратных метров. Торговые площади крупного формата сдаются в основном розничным операторам, например, «Монетке» или «Пятерочке». Но в некоторых местах они просто в избытке, рассказал директор ООО «УК «Мост» Алексей Лебедев.

Ранее гендиректор компании «Госгарант» Виталий Панов отмечал, что «в индустриальном, промышленном городе нет спроса на производственные и складские помещения, они пустуют». Сейчас, по оценке собеседников, ситуация не изменилась — интерес к крупным базам предприниматели проявляют не более двух раз в год.

На ближайшую перспективу положительных прогнозов на рынке не предвидится. Правда, как отмечает Алексей Лебедев, изменения могут затронуть налоговую часть сферы.