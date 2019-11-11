Жители Свердловской области чаще других забывают документы в МФЦ
Сегодня, 11:04ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Жители России в 2019 году забыли в МФЦ боле 1,5 миллиона оригиналов документов на недвижимость, сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.
Наиболее часто оставляют договоры купли-продажи, платежные документы, акты передачи.
Невостребованные документы направляются в архив кадастровой палаты. В МФЦ они хранятся в течение 30 дней.
Наиболее забывчивыми оказались жители Свердловской области, они оставили 157,4 тысячи экземпляров документов по сделкам с недвижимостью, на втором месте жители Томской области — 81 тысяча экземпляров, на третьем — Челябинской области — 69,1 тысячи документов.
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