Многие россияне «выживают» уже 10 лет: после «Крымской весны» и событий на Украине их благосостояние ухудшилось.

Каждый четвертый россиянин считает, что его материальное положение могло быть лучше, если быв не присоединение Крыма к РФ и войны в Донбассе, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на соцопрос Фонда «Общественное мнение». Согласно опросу, лишь 18% россиян считают свое материальное положение «хорошим», еще 57% населения живет «нормально». 67% респондентов уже 10 лет не видят изменений в своем благополучии, а 24% почувствовали изменения в худшую сторону. А вот у 7% россиян доходы увеличились. Эксперт Дмитрий Прокофьев рассказал, что пик неприятных ожиданий россиян пришелся на 2014–2015 года, когда случилась «Крымская весна» и Россия начала поддерживать ополчение Донбасса. На тот период пришлись «негативные» ожидания россиян относительно своего материального положения в будущем. Напомним, в третьем чтении Госдума РФ приняла сразу 3 закона, позволяющие улучшить благосостояние отдельных категорий россиян. Улучшения, по мнению парламентариев, коснуться семей с детьми, инвалидов и людей, осуществляющих уход за инвалидами и несовершеннолетних. 3 законопроекта по поддержке семей приняты парламентариями в Российской Федерации

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