Число бедных в России в 2015 году выросло более чем на два миллиона

Статистические данные о россиянах, которые живут за чертой бедности, на своем сайте опубликовал Росстат. Число бедных в январе—сентябре 2015 года составило 20,3 млн человек (14,1% от общей численности населения России). В прошлом году этот показатель составлял 18 млн человек (12,6% от населения). Таким образом, рост бедных россиян составил 2,3 млн человек.

Росстат указывает, что статистические данные давались без учета жителей Крыма и Севастополя.

Прожиточный минимум, который служит показателем доли бедного населения, в третьем квартале 2015 года составлял 9673 руб. (с третьего квартала 2014 года он поднялся с 8086 руб.).

Среднедушевой доход населения в третьем квартале составил 30 456 тыс. руб. в месяц (год назад этот показатель был равен 28,99 тыс. руб.).

Согласно проведенному в октябре опросу ВЦИОМ, 66% россиян заметили увеличение числа бедных в стране за последние пять лет (41% опрошенный считал, что число бедных выросло значительно, еще 25% — что ненамного).