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Число бедных в России в 2015 году выросло более чем на два миллиона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число бедных в России в 2015 году выросло более чем на два миллиона

11 декабря 2015, 13:05ЭкономикаMaurice
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