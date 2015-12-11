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На стипендии студентам дополнительно выделят 1 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На стипендии студентам дополнительно выделят 1 млрд рублей

11 декабря 2015, 17:45ЭкономикаMaurice
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