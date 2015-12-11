На стипендии студентам дополнительно выделят 1 млрд рублей

Вопрос об увеличении студенческих стипендий в связи с инфляцией неоднократно поднимался в этом году Уполномоченным по правам студентов в России Артемом Хромовым. Ранее он инициировал общероссийский сбор подписей в поддержку данной инициативы.

При рассмотрении Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» была принята поправка, согласно которой выделяются дополнительные средства на выплату стипендий порядка 1 млрд. рублей. Предполагается, что эти деньги будут направлены на поддержку социально необеспеченных студентов или наилучшим образом проявляющих себя в учёбе заявил студенческий омбудсмен.

В ходе встречи со студенческим омбудсменом весной этого года глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов пообещал, что он постарается на всех уровнях поддержать предложение студенчества.