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Банкротство? 11 млн рублей задолжало ООО «ЖЭУ №1» Нижнетагильским тепловым сетям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Broom 3204876 1920

Банкротство? 11 млн рублей задолжало ООО «ЖЭУ №1» Нижнетагильским тепловым сетям

Сегодня, 16:11ЭкономикаФото: pixabay.com
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