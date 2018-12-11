Банкротство? 11 млн рублей задолжало ООО «ЖЭУ №1» Нижнетагильским тепловым сетям

НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» обратились в Арбитражный суд с просьбой признать ООО «ЖЭУ №1» банкротом.

В исковых требованиях сказано, что НТТС просит признать жилищную организацию банкротом, утвердить временным управляющим Александру Звонареву, члена Союза СРО «Северная Столица», включить требование тепловых сетей в реестр требований должника.

Кредитор просит включить в реестр требований 8 816 149 рублей, в том числе 6 629 842 рублей основного долга, 2 124 760 рублей - проценты, неустойки, пени, 61 547 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Общая задолженность – более 11 млн рублей.

Представитель должника попросил отложить судебное заседание и дать возможность провести сверку задолженности.

В ООО «ЖЭУ №1» редакции сообщили, что ничего не знают о судебном разбирательстве.

Ничего об этом не слышали, это не мы, это другая организация с таким же названием,пояснили в жилищной организации.

Однако в системе СПАРК должником перед МУП НТТС значится именно ООО «ЖЭУ №1», зарегистрированное по адресу ул. Верхняя Черепанова, 56, куда и обратились сотрудники редакции TagilCity.ru.