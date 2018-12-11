Банкротство? 11 млн рублей задолжало ООО «ЖЭУ №1» Нижнетагильским тепловым сетям
Нижнетагильские тепловые сети в судебном порядке просят признать ООО «ЖЭУ №1» банкротом из-за долга в 11 млн рублей.
НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» обратились в Арбитражный суд с просьбой признать ООО «ЖЭУ №1» банкротом.
В исковых требованиях сказано, что НТТС просит признать жилищную организацию банкротом, утвердить временным управляющим Александру Звонареву, члена Союза СРО «Северная Столица», включить требование тепловых сетей в реестр требований должника.
Кредитор просит включить в реестр требований 8 816 149 рублей, в том числе 6 629 842 рублей основного долга, 2 124 760 рублей - проценты, неустойки, пени, 61 547 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Общая задолженность – более 11 млн рублей.
Представитель должника попросил отложить судебное заседание и дать возможность провести сверку задолженности.
В ООО «ЖЭУ №1» редакции сообщили, что ничего не знают о судебном разбирательстве.
Ничего об этом не слышали, это не мы, это другая организация с таким же названием,пояснили в жилищной организации.
Однако в системе СПАРК должником перед МУП НТТС значится именно ООО «ЖЭУ №1», зарегистрированное по адресу ул. Верхняя Черепанова, 56, куда и обратились сотрудники редакции TagilCity.ru.
Доход ООО «ЖЭУ №1» в 2017 году составил 870 000 рублей. В 2014 году чистая прибыль составила 13 млн рублей, а в 2015 уже 5 млн рублей, последующие годы сумма даже достигала отрицательных значений. Чистые активы предприятия – отрицательные (-21 млн рублей в 2017 году). В 2013 году активы предприятия составляли 28 млн рублей, а с 2014 года ушли в минусовые значения. Руководителем и бенефициаром компании является Татьяна Кононова. Иных крупных арбитражных производств у компании ранее не было.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости