Депутаты ЗакСо выделили Нижнему Тагилу 930 тысяч рублей на спортивные учреждения
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области выделили Нижнему Тагилу 930 тысяч 80 рублей из «депутатского миллиона». На что потратит выделенные средства правительство города?
Зампредседателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Евгений Владимирович Лутохин, председатель комитета по политике и развитию местного самоуправления Свердловской области Михаил Павлович Ершов и председатель комитета по соцполитике региона Вячеслав Викторович Погудин распорядились «депутатским миллионом» и предоставили Нижнему Тагилу 930 тысяч 80 рублей на развитие спортивной среды города.
Средства пойдут на развитие спортивных учреждений Нижнего Тагила, об этом рассказал начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Дмитрий Язовских на заседании постоянной комиссии по физической культуре и спорту.
Детско-юношеской спортивной школе №2 на доведение определенных ремонтных работ выделено 99 тысяч 973 рубля, 150 тысяч рублей получит для приобретения инвентаря ДЮСШ по хоккею «Спутник», 500 тысяч рублей достанутся Нижнетагильской СДЮСШ олимпийского резерва №1. 180 тысяч рублей выделены для ДЮСШ «Юность» на приобретение хоккейной формы и инвентаря для хоккея с мячом, сказал Язовских.
Язовских подчеркнул, что мэрия Нижнего Тагила выражает благодарность депутатам Законодательного собрания за выделенные средства.
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