Депутаты ЗакСо выделили Нижнему Тагилу 930 тысяч рублей на спортивные учреждения

Зампредседателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Евгений Владимирович Лутохин, председатель комитета по политике и развитию местного самоуправления Свердловской области Михаил Павлович Ершов и председатель комитета по соцполитике региона Вячеслав Викторович Погудин распорядились «депутатским миллионом» и предоставили Нижнему Тагилу 930 тысяч 80 рублей на развитие спортивной среды города.

Средства пойдут на развитие спортивных учреждений Нижнего Тагила, об этом рассказал начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Дмитрий Язовских на заседании постоянной комиссии по физической культуре и спорту.

Детско-юношеской спортивной школе №2 на доведение определенных ремонтных работ выделено 99 тысяч 973 рубля, 150 тысяч рублей получит для приобретения инвентаря ДЮСШ по хоккею «Спутник», 500 тысяч рублей достанутся Нижнетагильской СДЮСШ олимпийского резерва №1. 180 тысяч рублей выделены для ДЮСШ «Юность» на приобретение хоккейной формы и инвентаря для хоккея с мячом, сказал Язовских.